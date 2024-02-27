Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği 1. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi
Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği'nin 1. Olağan Kongresi Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri Botanik Park'ta gerçekleştirildi. Kongrede dernek başkanlığına Erol Ulu seçildi.
Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri Botanik Park'ta düzenlenen kongrede, divan başkanlığını Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yurt Dışı Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zülfettin Hacıoğlu yaptı.
Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Hacıoğlu, derneğe çalışmalarında her zaman destek olacaklarını kaydetti.
Tek listeyle yapılan seçimde dernek başkanlığına kurucu başkan Erol Ulu getirildi.
Ulu, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu basından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini de sürdürüyor.???