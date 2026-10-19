Sakarya Kocaali'de 4 günlük sağanak sonrası 250 hanede su tahliyesi sürüyor

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde aralıklarla 4 gün süren sağanaktan etkilenen iki mahallede belediye ekipleri su tahliye işlemleri yürütüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Kocaali Belediyesi, yerleşim birimlerinin bir kısmı su altında kalan Alandere ve Kadıköy mahallelerinde çalışma yapıyor.

Yaklaşık 250 hanenin etkilendiği bölgede ekipler tarafından suların dere yataklarına aktarılması için kanallar açılıyor.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AA muhabirine, sağanak sonrası oluşan zararın bir an önce giderilmesi, hayatın olağan akışının devam etmesi için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Bu arada çalışmaların yürütüldüğü alanlar havadan görüntülendi.

Kaynak: AA