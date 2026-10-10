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Sakarya Kaynarca'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında öldü

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Karaçalı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 65 yaşındaki kişinin evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın söndürülürken sağlık görevlileri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi morga konuldu, jandarma çalışma başlattı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Karaçalı Mahallesi'nde yalnız yaşayan İ.B'nin (65) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Yangın söndürülürken, sağlık görevlileri İ.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.B'nin cenazesi, hastane morguna konuldu.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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