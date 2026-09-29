Sakarya Karasu'da son 27 yılın en kuvvetli yağışı sele neden oldu

'SON 27 YILIN EN KUVVETLİ YAĞIŞI'

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak, Darıçayırı Mahallesi'nde sele neden oldu. Metrekareye 150 kilogramdan fazla yağışın düştüğü bölgede dere yatakları taştı, bazı yerleşim alanları ve yollar su altında kaldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, selden etkilenen Darıçayırı Mahallesi'ne giderek bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden bilgi alan Alemdar, vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Bölgede açıklamalarda bulunan Alemdar, tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığını belirterek, "Devletimiz burada, ekiplerimiz yanınızda. Tek yürek olduk, sahadayız, yanınızdayız. Son 27 yılın en kuvvetli yağışıyla karşı karşıyayız. Bulunduğumuz bölgeye metrekare başına 150 kilogram yağmur düştü. Tüm kurumlar tek vücut halinde el birliğiyle tahribatı ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Devletimiz burada. AFAD, Jandarma, UMKE ekiplerimiz görevinin başındadır ve gerekli müdahaleyi yapmaktadır" diye konuştu.

'İNSAN HAYATI KONUSUNDA OLUMSUZLUK YAŞANMADI'

Yağış nedeniyle bölgede büyük tahribat oluştuğunu belirten Alemdar, "Çok şükür insan hayatı konusunda bir olumsuzluk yaşamadık, hiçbir kaybımız yok. Allah izin verirse iş makinelerimizin dere yatağında ve yerleşim alanlarında yaptığı müdahaleyle hayat normale dönecek. Bu yağmuru belki çoğumuz hayatımızda yaşamadı, her şeyin bir anda olduğunu gördük. Büyükşehir vatandaşlarımızın yanındadır. Herkes müsterih olsun, olumsuzlukları birliktelik içinde aşacağız" ifadelerini kullandı.

50 ARAÇ VE 80 PERSONEL SAHADA

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ve Yol Bakım ekiplerinin Darıçayırı'nda 50 araç ve 80 personelle çalışma yürüttüğü belirtildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı 3 araç ve 8 personel de bölgede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için görev yapıyor. Ekiplerin, dere yatakları ve yerleşim alanlarında oluşan tahribatın giderilmesi, ulaşımın normale dönmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Serhat YILMAZ/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı