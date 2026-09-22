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Sakarya Karasu'da denizde hortum oluştu, balıkçılar cep telefonuyla kaydetti

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Sakarya Karasu'da denizde hortum oluştu, balıkçılar cep telefonuyla kaydetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi açıklarında saat 12.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Hortumu fark eden balıkçılar tekneleriyle bölgeden uzaklaşırken o anlar cep telefonuyla kaydedildi; hortum bir süre sonra kayboldu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denizde hortum oluştu. O anlar balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi açıklarında saat 12.00 sıralarında hortum oluştu. Hortumu fark eden balıkçılar, tekneleriyle bölgeden uzaklaştı. Balıkçıların hortumdan uzaklaştığı anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Bir süre etkili olan hortum daha sonra kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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