Sakarya Karasu'da 58 yıl 10 ay 23 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Sakarya'da çeşitli suçlardan hakkında 58 yıl 10 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonda "konut dokunulmazlığının ihlali", "basit yaralama", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "gece vakti yağma" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçlarından hakkında 58 yıl, 10 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA