Sakarya itfaiyesi geçen yıl 5 bin 194 yangına müdahale etti

Güncelleme:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, 2025 yılında 5 bin 194 yangına müdahale ederek, yangın güvenliğini artırmak için çeşitli denetim ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2025'te 5 bin 194 yangına müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, geçen yıl gerçekleştirdiği zorlu görevlerde binlerce bina, orman, fabrika ve ev yangınıyla mücadele etti.

Sakarya'da son 1 yılda 55 orman, 676 bina, 264 iş yeri ve 361 araç olmak üzere toplam 5 bin 194 yangına müdahale edildi.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev alan cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren 600 kişiyi kurtardı.

İtfaiye, kentte yangın felaketinin önlenmesi için 1696 iş yerinde ruhsat denetimi yaptı.

İhtiyaç oluşması sebebiyle 636 farklı yangın güvenlik raporu oluşturan itfaiye ekipleri, 34 projeye görüş bildirdi, 494 projeye danışmanlık verdi ve kentte 166 yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Öte yandan ekiplerce 23 bin 548 vatandaşa yangın, afet ve felaket anında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

