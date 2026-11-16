Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bir ayda aranan 390 kişiyi gözaltına aldı

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Sakarya'da 1 ayda gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 390 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bir aylık süreci kapsayan çalışmalar sonucu 390 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlardan 263'ünün ifadeye yönelik arandığı, 127'si hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti", "fuhşa yer temini veya aracılık etme", "dolandırıcılık" gibi suçlardan değişen sürelerde hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA