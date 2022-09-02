Sakarya haberi! Kaynarca'da arı sokması nedeniyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Gelen Sakarya haberine göre Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde arı sokması sonucu 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde arı sokması sonucu 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan A.K. ile S.Ş'yi kendilerine ait bahçelerinde arı soktu. Fenalaşan biri çocuk 2 kişi için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kaynarca Şehit Gökhan Ayder Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi, tedaviye alındı. Güncel Kaynak: AA / Serhat Yağız Sakarya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sakarya haberi! Kaynarca'da arı sokması nedeniyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.