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Sakarya haberi! Kaynarca'da arı sokması nedeniyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Sakarya haberi! Kaynarca'da arı sokması nedeniyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Gelen Sakarya haberine göre Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde arı sokması sonucu 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde arı sokması sonucu 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan A.K. ile S.Ş'yi kendilerine ait bahçelerinde arı soktu. Fenalaşan biri çocuk 2 kişi için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kaynarca Şehit Gökhan Ayder Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi, tedaviye alındı.

Kaynak: AA / Serhat Yağız - Güncel

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