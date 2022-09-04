Sakarya haber | Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı Güncel Haberler Gelen Sakarya haberine göre Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor. Aralıklarla yağmurun da etkisini gösterdiği bölgede, olumsuz hava koşulları yüzünden saat 13.30 itibarıyla denize girmek yasaklandı. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor. Güncel Kaynak: AA / Emre Ayvaz Karadeniz Kocaali Sakarya Güncel Haberler

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