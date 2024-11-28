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Sakarya Gazeteciler Birliği'nden Sakarya Barosu'na Ziyaret

Sakarya Gazeteciler Birliği'nden Sakarya Barosu'na Ziyaret
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Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin ve yönetim kurulu, Sakarya Barosu Başkanlığına seçilen Musa Adıyaman'a ziyarette bulunarak yeni görevi için başarı dileğinde bulundular. Ziyarette basın ve yargı konuları görüşüldü.

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Barosu Başkanlığına seçilen Musa Adıyaman'a ziyarette bulundu.

SGB'den yapılan açıklamaya göre, Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarılar temenni etti.

Ziyarette başta "Yeni Adliye Sarayı" projesi olmak üzere basın ve yargı gibi birçok konu ele alındı.

Adıyaman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Basının önemini biliyoruz. Güçlü Sakarya basını ile şehrimiz adına yapılacak olumlu her çalışmada yer alırız." ifadesini kullandı.

SGB Başkan Çetin de Sakarya Barosu ile ortak etkinliklerde bulunmak istediklerini belirterek, kendilerini bu konuda olumlu karşılayan Adıyaman'a nazik ev sahipliği için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Dilek Erol - Güncel
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