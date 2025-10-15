Haberler

Sakarya Gazeteciler Birliği'nden İl Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

Güncelleme:
Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka'yı ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi. Çetin, Sakarya basını olarak her zaman devletin yanında olduklarını vurguladı. Saka ise Sakarya'nın güzellikleriyle anılması gerektiğini belirtti.

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin ve yönetimi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka'yı makamında ziyaret etti.

SGB'den yapılan açıklamaya göre, Çetin, Saka'ya görevinin hayırlı olmasın temennisinde bulundu.

Kentin konumu itibariyle ülkenin önemli şehirlerinden olduğunu belirten Çetin, Sakarya basını olarak her zaman devletin yanında olduklarını ve kamuoyuna en doğru bilgiyi verme adına görev yaptıklarını söyledi.

Saka da Sakarya'nın çok güzel bir şehir olduğunu ve güzellikleriyle anılması gerektiğini dile getirerek, kentte herkesin gönül rahatlığı ve huzur içinde yaşamasını sağlamak için görev yapacaklarını anlattı.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
