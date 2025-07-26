Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan orman yangını, Düzce'nin Gümüşova ilçesine de sıçrayarak yaklaşık 50 hektarlık bir alanı etkisi altına aldı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi, soğutma çalışmalarına başlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Beylice ile Hacımbey mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sakarya ve Düzce'den Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılım gösterdiği bölgeye, yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkisine yayılım gösteren yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışma yürüttü. Ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Sakarya Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ile diğer ilgililer, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Düzce Valisi Aslan'ın açıklaması

Vali Aslan, gazetecilere, Hendek ilçesi Hacımbey Mahallesi'nde çıkan yangının, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünün kırsal alanını da etkisi altına aldığını söyledi.

Aslan, yangının Hendek-Gümüşova bölgesinde yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğunu kaydetti.

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda olası yangınlara yönelik müdahaleye hazırlık noktasında ön çalışmalarını yaptıklarını dile getiren Aslan, yangın haberini alır almaz tüm imkanlarıyla hızlı müdahalede bulunduklarını ifade etti.

Aslan, yangının çevrelendiğini, bölgede soğutma çalışması yapıldığını belirterek, görev yapan ekipler ile destek veren vatandaşlara ve gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Dünyanın gözünü diktiği savaşta ilginç görüntü! Filler orduya katıldı
Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

Orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor
Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir

Bahçeli atılan imzayı hatırlatıp sert çıktı: Bu çirkefliktir
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı

Fenerbahçe'den resmi açıklama! Kürt iş adamı istediğini aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu

Örgüt elebaşı yakalandı, milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.