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Sakarya'da Zincirleme Kaza: 3 Sürücü Tutuklandı

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Sakarya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından 3 sürücü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Sakarya'da 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasının ardından yolcu otobüsü şoförü H.Ö. (42) ile kazaya karışan diğer otobüs, TIR ve araçların sürücüleri M.D. (53), F.Ç. (30), S.S. (37), H.A. (46), O.K. (54) ve E.A. gözaltına alındı. Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 sürücüden H.Ö., O.K. ve S.S. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme' suçlamasıyla tutuklandı. E.A., H.A. ve M.D. ifadelerinin ardından F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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