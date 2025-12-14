Haberler

Sakarya'da zincirleme kaza: 12 yaralı

Sakarya'da zincirleme kaza: 12 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da D-650 kara yolunda gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı olayda 12 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası yol yaklaşık 2 saat kapalı kaldı.

SAKARYA'da, D-650 kara yolunda 2 TIR, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle kara yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-650 kara yolunun Kumbaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bilecik istikametinde, 2 TIR, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada, araçlarda bulunan toplam 12 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza sebebiyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yolda oluşan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrasında normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybeden Özel'den duygusal veda

6 ay içinde aynı acıyı yaşayan Özel'den duygusal veda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
Belediye Başkanı'nın gazetecilere hakaretleri tepki çekti

Belediye Başkanı'ndan skandal sözler: Düğünlerde karı kıyafetiyle...
'Eşime neden baktın?' dedi, bıçaklanarak öldürüldü

"Eşime neden baktın?" dedi, vahşice öldürüldü! Kahreden detay
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Beşiktaşlı taraftarlardan Jurasek'e büyük tepki

Bu pozisyon sonrası ortalık karıştı! Tepki çığ gibi büyüyor
Yerin 150 metre altında! Şifa arayanlar Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyor

Yerin 150 metre altında! Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın var
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
Türk tatlıları dünyayı fethetti: İlk 10'da 3 lezzetimiz var

Tatlıda zirve bizim: 3 lezzetimiz ilk 10'da
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
title