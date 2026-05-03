Sakarya'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde takibe alınan H.Ç. (28) ile kendisinden uyuşturucu aldığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

H.Ç'nin ikametinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, gözaltına alınan diğer şüpheli ifadesinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
