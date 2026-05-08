Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Sakarya'nın 3 ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. Aramalarda metamfetamin, bonzai ve sentetik haplar ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Adapazarı, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda D.G. (29), M.Y. (39), M.A. (39), S.B.Ö. (25), B.A. (33) ve A.U. (28) gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 3 adreste yapılan aramalarda, 133,35 gram metamfetamin, 3 parça halinde toplam 42,91 gram bonzai, 9 sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirtilen 6 bin 25 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G. ve M.Y. soruşturma kapsamında, M.A., A.U., S.B.Ö. ve B.A. ise daha önce haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
