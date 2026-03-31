Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

SAKARYA'nın Adapazarı, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda B.B. (24), İ.K. (22), O.D. (28), Ş.A. (33) ve T.D.C. (29), gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 107 adet sentetik ecza, 14 gram metamfetamin, 0,34 gram skunk, 1 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen materyaller ile 67 adet ruhsatsız tabanca fişeği ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerden O.D.'nin 'Silahlı tehdit', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'Tutuklu ve hükümlünün kaçması' suçlarından 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, T.D.C.'nin de 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.K., B.B., O.D. ve T.D.C. tutuklandı.

