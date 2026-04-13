Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu doğrultuda M.C.T'nin (28) üst ve ikametinde yapılan aramada, 8,72 gram kokain ve 26,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.