Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 yaşındaki M.C.T, yapılan arama sonucunda ele geçirilen kokain ve sentetik uyuşturucu ile tutuklandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu doğrultuda M.C.T'nin (28) üst ve ikametinde yapılan aramada, 8,72 gram kokain ve 26,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım