Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Operasyonda 123,39 gram sentetik uyuşturucu ve 38 bin 125 lira para ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Adapazarı ve Karasu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı yakaladı.

Yapılan aramalarda 123,39 gram sentetik uyuşturucu, 0,25 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 125 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
