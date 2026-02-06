Haberler

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 gram kokain ve 32 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretiyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Erenler ilçesinde düzenlenen operasyonda 33 gram kokain, 32 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu, 1 öğütme aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
