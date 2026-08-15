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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Sakarya'nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Operasyonda 478 gram sentetik cannabinoid, 110 gram esrar, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasallar ve 5 Hint keneviri ele geçirildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin Adapazarı ve Akyazı ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenlendi. Polis ekipler tarafından şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 478 gram sıvı halde sentetik cannabinoid, 110 gram esrar, 92 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton, 14,50 gram sentetik cannabinoid, 7,40 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan mercan köşkü otu, 5 Hint keneviri ve 0,12 gram A-M 2201 maddesi ele geçirilirken, H.B.E. (71) ve H.Z. (68) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, H.B.E. ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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