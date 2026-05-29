Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama

SAKARYA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bonzai yapımında kullanılan kimyasallar, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi; gözaltına alınan A.İ. (52) tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler ilçesi Yeni Mahalle'deki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen 10 adet toplam 650 gram aseton maddesi, 34 parça halinde satışa hazır 14 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid ile yaklaşık 42 kilo bonzai yapımında kullanılabilecek hammadde ve 20 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde satışında ölçü olarak kullanıldığı değerlendirilen bardak, uyuşturucu yapımında kullanılan kap, ruhsatsız tabanca, 7 fişek, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tüfek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 100 TL, içerisinde kullanılmış A-M 2201 olduğu değerlendirilen sıvı bulunan şişe ele geçirildi. Adreste bulunan A.İ. gözaltına alındı. Üzerinde sahte ehliyet de ele geçirilen A.İ. işlemleri sonrası tutuklandı.

Haber: Serhat YILMAZ/ERENLER(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
