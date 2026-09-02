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Traktör faciası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, traktörle geri manevra yapan dedesinin aracının altında kalan 2 yaşındaki Alparslan Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Ceylandere Mahallesi'ndeki bahçede traktörle çalışan N.Ö'nün (60) geri manevra yaptığı sırada torunu Alparslan Ö. aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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