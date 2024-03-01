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Sakarya'da trafik uygulamasından kaçan otomobilde uyuşturucu yakalandı

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Sakarya'da yapılan trafik uygulamasında durdurulmak istenen otomobildeki 3 şüpheli, jandarma astsubayın aracın üzerinde seyretmesi sonucu yakalandı. Aramada 145 gram bonzai ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya'da trafik uygulamasından kaçan ve durdurmak isteyen jandarma astsubayın bir süre aracın üzerinde seyrettiği otomobildeki 3 şüpheli yakalandı.

Erenler ilçesi Taşlık mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 06 DSY 725 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Kontrol noktası girişinde yavaşladıktan sonra hızlanan otomobili durdurmak amacıyla kaputuna atlayan astsubay N.Ö, bir süre aracın üzerinde ilerledi.

Astsubay N.Ö'nün düşmesinin ardından ekiplerce yakalanan otomobilde yapılan aramada 145 gram bonzai ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.G. ile araçtaki E.Ç. ve E.B.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan astsubay N.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin kontrol noktasına geldikten sonra hızlanması ve astsubay N.Ö'nün aracın kaputunda ilerlemesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Sakarya Güvenlik Trafik Güncel Haberler

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