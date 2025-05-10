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Sakarya'da Trafik Haftası'nda 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trafik Haftası'nda 8 Kişi Hayatını Kaybetti
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Trafik Haftası boyunca Sakarya'da meydana gelen 7 ölümlü kaza sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Kazalar arasında motosiklet kazaları, traktör ve tanker devrilmeleri bulunuyor.

TRAFİK Haftası'nda Sakarya'da sayısız trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazaların 7'si ölümle sonuçlanırken bu kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti.

3-9 Mayıs tarihlerinde kutlanılan Trafik Haftası Sakarya'da acıyla geçti. Bir hafta içinde sayısız trafik kazasının yaşandığı Sakarya'da 7 ölümlü trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda Mustafa Can Kolaşali(17), Emirhan Gözalan(20), Ömür Erol(47), Nermin Ayas(59), Necmiye Ayas(55), Tahsin Akçay(55), Bulut Faruk Filya(40) ve Aysima Serra Tiryaki(13) isimli şahıslar hayatlarını kaybetti.

MOTOSİKLET KAZALARINDA 3 KİŞİ VEFAT ETTİ

Ölümle sonuçlanan 7 kazanın 3'ü motosiklet kazası, 2'si traktör devrilmesi, 1'i tanker devrilmesi ve 1'i de yayaya araç çarpması olarak kayıtlara geçti.

03 Mayıs tarihinde Ferizli ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında 17 yaşındaki Mustafa Can Kolaşali yolcu olarak bulunduğu motosikletin duvara çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kolaşalı burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

04 Mayıs tarihinde Erenler ilçesin D-100 karayolunda yaşanan motosiklet kazasında 20 yaşındaki Emirhan Gözalan aynı istikamette seyir halinde olan başka bir motosiklete çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı kazada diğer sürücünün ise bacağı koptu.

09 Mayıs saat 03.00 sıralarında motokurye olarak çalışan 40 yaşındaki Bulut Faruk Filya, Serdivan'da hafif ticari aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Filya'ya çarpan sürücü ise aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

TRAKTÖR DEVRİLMESİNDE 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Motosiklet kazalarının ardından traktör devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

06 Mayıs günü Ferizli ile Kaynarca ilçeleri arasında fındık bahçesinde ilaçlama yapan 55 yaşındaki Tahsin Akçay, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

09 Mayıs tarihinde Kocaali ilçesinde kontrolden çıkıp evlerinin yanındaki boşluğa düşen traktördeki Aysima Tiryaki (14) aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

ABLA KARDEŞ ARAÇ ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 5 Mayıs gecesi cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nermin ve Necmiye Ayas isimli kardeşler, H.K. yönetimindeki 54 EK 410 plakalı otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

DEVRİLEN TANKERİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

D-650 kara yolu Karasu kesiminde 5 Mayıs Pazartesi günü meydana gelen kazada Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan 47 yaşındaki tanker sürücüsü Ömür Erol kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Haber: Serhat YILMAZ(SAKARYA),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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