Sakarya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Örgüt içinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2'si Irak, 1'i Suriye uyruklu 3 şüpheli, Adapazarı Erenler ve Karasu ilçelerinde özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda yakalandı.
Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'ine adli kontrol tedbirleri uygulandı. Diğer şüpheli ise sınır dışı edildi.