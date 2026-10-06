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Sakarya'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı, senet ve çek bulundu

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Sakarya'nın Hendek ve Sapanca ilçelerinde tefecilik suçuna yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 1 milyon 750 bin liralık senet, 425 bin liralık çek, 2 not defteri, 4 ruhsatsız tüfek ve 2 cep telefonu ele geçirildi; zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da 1 milyon 750 bin liralık senet ile 425 bin liralık çek ele geçirilen tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hendek ve Sapanca ilçelerinde tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüpheliler S.K. ve A.B. gözaltına alındı.

Aramalarda, toplamda 1 milyon 750 bin liralık senet, 425 bin liralık çek, tefecilik kapsamında kullanıldığı değerlendirilen 2 not defteri, 4 ruhsatsız tüfek ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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