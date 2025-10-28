Sakarya'da Takside 1 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

SAKARYA'da, polis operasyonunda taksinin yedek lastiğine gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan T.Y. (27), tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan T.Y.'nin kullandığı taksi, Serdivan ilçesinde durduruldu. Taksideki aramada yedek lastiğe gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirtilen 20 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: Serhat YILMAZ/SAKARYA,