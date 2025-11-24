Haberler

Sakarya'da Sürücüye 23 Bin TL Ceza Kesildi

Güncelleme:
Sakarya Emniyet Müdürlüğü, kapıları açık ve yüksek sesle müzik yayını yapan otomobil sürücüsüne toplam 23 bin 642 TL ceza kesti. G.T. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeyken kapıları açık ilerleyen ve müzik yayını yapan otomobilin görüntüleri üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada otomobili G.T.'nin kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine araç ve sürücü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sürücü, G.T.'ye, 'Sürücü Belgesi İptal Edildiği Halde Araç Kullanmak'tan 18 bin 677 TL, 'Yüksek Sesle Müzik Yayını Yapmak'tan 993 TL, 'Standart Dışı Süspansiyon Sistemi'nden 993 TL, 'Saygısızca Araç Sürmek'ten 993 TL, 'Takip Mesafesini İhlal Etmek'ten 993 TL, 'Trafik Güvenliğiyle İlgili Kurallara Uymamak'tan 993 TL olmak üzere toplam 23 bin 642 TL idari para cezası kesildi.

Ceza işlemlerinin ardından araç trafikten men edilirken, sürücü G.T. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan gözaltına alınarak, adli işlem başlatıldı.

İsa ÇİÇEK/ ADAPAZARI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
