Sakarya'da Şüpheli Kaçarken Yakalandı, Üzerinde Tabanca Bulundu

Sakarya'da Şüpheli Kaçarken Yakalandı, Üzerinde Tabanca Bulundu
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Adapazarı ilçesinde, şüpheli bir kişi polis tarafından durdurulmak istenirken kaçmaya çalıştı. Takip sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde namluya mermi sürülmüş bir tabanca ele geçirildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, üzerinde mont olan ve şüphe üzerine durdurulmak istenince kaçan şüpheli, takip sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinde namluya mermi sürülmüş tabanca ele geçirildi.

Olay, akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Çark Caddesi civarında meydana geldi. Polis ekipleri, sıcak havaya rağmen üzerinde mont bulunan bir kişiyi şüphe üzerine durdurmak istedi. Polislerin kendisine yöneldiğini fark eden şüpheli, koşarak kaçmaya başladı. Şüpheli, Cevatbey Pasajı'nın bulunduğu ara yakalandı. Yatırılıp kelepçelenen şüphelinin üzerinde yapılan aramada, namluya mermi sürülmüş tabanca ele geçirildi.

Gazetecilerin 'Neden kaçtınız?' sorusuna şüpheli, 'Kaçmadım' diyerek yanıt verdi. Şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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