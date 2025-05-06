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Sakarya'da Su Tankeri Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücünün Cenazesi Defnedildi

Sakarya'da Su Tankeri Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücünün Cenazesi Defnedildi
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde su tankerinin yaptığı kazada hayatını kaybeden SASKİ personeli Ömür Erol'un cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze, Aziziye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışarak devrilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) ait su tankerinin altında kalarak hayatını kaybeden sürücünün cenazesi toprağa verildi.

SASKİ personeli Ömür Erol'un cenazesi, Aziziye Mahallesi'ndeki Merkez Cami'ye getirildi.

Erol'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Aziziye Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, SASKİ Karasu-Kocaali Bölge Müdürü Ömer Babalıoğlu ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Karasu-Adapazarı yolunda dün, Ömür Erol yönetimindeki 54 TN 158 plakalı SASKİ'ye ait su tankeri, Karapınar Mahallesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 54 ACM 791 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Devrilen tankerde sıkıştığı kabinden ekiplerce çıkarılan Erol, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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