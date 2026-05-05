Haberler

Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan Yozgat'a ruhsatsız silah taşırken yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Araçlarda 44 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

SAKARYA'da, polisin düzenlediği operasyonda İstanbul'dan temin ettikleri 44 adet ruhsatsız silahı Yozgat'a götürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, yapılan teknik ve fiziki takipte F.M.Y. (36) ve M.Z. (44) isimli şüphelilerin İstanbul'dan temin ettikleri silahları araçla Yozgat'a götüreceklerini bilgisine ulaştı. Şüphelilerin iki ayrı araçla İstanbul'dan hareket etmesi üzerine operasyon başlatıldı.

M.Z. idaresindeki araç, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Erenler Bekirpaşa mevkisinde durduruldu. Organizatör olduğu değerlendirilen F.M.Y.'nin kullandığı diğer araç ise Bolu'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda; yurtdışı menşeli 44 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 44 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M.Y. ile M.Z., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür piyangosu

Trabzonspor'a piyango vurdu

Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı

Süper Lig ekibinden Amedspor'u kızdıran hareket

Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür piyangosu

Trabzonspor'a piyango vurdu

Yağışlarla debisi yükselen dere, Van Gölü kıyısının rengini değiştirdi

Türkiye'nin meşhur gölünde korkutan görüntüler
Trump'tan yanındaki çocuklara 'İran' mesajı

Küçücük çocuklara İran'la ilgili söyledikleri pes dedirtti