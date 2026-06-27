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Sakarya'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, Sakarya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 bin 366 silah parçası ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda, 847 silah imal edilebilecek parçalar bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Sakarya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 bin 366 silah parçası ele geçirildiğini, 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbarat destekli çalışmalar kapsamında, silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 1 ay süren analiz çalışmaları sonucunda, Konya'nın Beyşehir ilçesinden İstanbul'a silah parçası sevkiyatı yapacağı değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, birleştirildiğinde 847 silah imal edilebileceği değerlendirilen 1000 iç gövde bloğu, 519 namlu, 467 namlu ve fişek yatağı birleşik mekanizma ile 380 fişek yatağı olmak üzere 2 bin 366 silah parçası ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, "Kahraman polislerimizi, Sakarya Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
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