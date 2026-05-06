Sakarya'da 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 2 tutuklama

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 17 ruhsatsız tabanca ve tabanca imalatında kullanılan çeşitli silah parçaları ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ve Karapürçek ilçelerinde T.T. (38) ve E.Y. (25) isimli kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilere ait adreslere, özel harekat polisin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda; 17 ruhsatsız tabanca, 13 iğne tertibatı, 11 deforme kovan, 7 sürgü, 7 fişek, 6 çeşitli silah parçası, 6 şarjör, 4 kabza kapağı, 2 çekirdek, 1 namlu ve 1 tabanca gövdesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T. ile E.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
