Sakarya'da bin 460 adet tabanca parçası ele geçirildi

SAKARYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda bin 460 adet tabanca parçası ele geçirildi; gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında N.K.'nin silah kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kullandığı araç, Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu gişelerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada; arka iki kapıya zulalanmış halde, 55 sürgü kapağı, 52 namlu, 46 sürgü tutucu, 45 icra mili ve yayı, 45 sürgü arka kapağı, 50 sürgü tutucu yayı, 44 gez, 74 arpacık, 235 silah mili, 44 iğne, 45 silah seri numarası, 42 gövde mandalı, 248 yay, 46 silah pimi, 45 kovan atıcı, 44 tetik kolu, 63 şarjör sabitleme klipsi, 55 sürgü tırnağı, 45 tetik, 44 tetik mekanizmasına ait metal bileşen, 47 tetik mekanizmasına ait plastik bileşen, 45 korkuluk ve 1 şarjör olmak üzere toplam bin 460 adet silah parçası ele geçirildi. Ele geçirilen parçalarla 55 adet tabanca yapılabileceğinin değerlendirildiği bildirildi. Gözaltına alınan N.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı