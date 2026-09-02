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Besihanede Sigara İmalatı Operasyonu

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde sigara imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen besihaneye yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sigara imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen besihaneye yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Erenler ilçesinde 2,5 dönüm arazi üzerinde bulunan besihanede fabrika kapasitesinde tütün imalatı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede dron devriyesi yaptı.

Besihane ve zanlı H.İ.Ö'nün (35) ikametinde yapılan aramalarda, sigara kağıdıyla beslemeli boş makaron üretimi yapan makineye entegre edilmiş doldurma makinesi, 43 kutu ve 70 poşette 425 bin dolu makaron, 37 kutuda 185 bin sigara filtre pamuğu, 120 kilo açık tütün, 190 rulo 1 milyon 400 bin metre sigara filtre kağıdı, nem alma cihazı ve 2 hava kompresörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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