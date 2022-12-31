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Sakarya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi

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Sakarya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Sakarya'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ramazan K. idaresindeki 54 AGL 291 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı durdurduktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Sakarya Güncel Haberler

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