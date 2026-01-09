Sakarya'da "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi" açılacak

Sakarya'da yarın gazeteci Hasan Coşkun'un objektifinden oluşan "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğrafları Sergisi" açılacak.

Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında açılacak sergide 32 fotoğraf yer alacak.

Sergiden elde edilecek gelirler, Türk Kızılay ve İHH aracılığıyla Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak.

" Sakarya'dan Gazze'ye" temasıyla düzenlenen sergi, 16 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ekonomi Gazetesi Sakarya Temsilcisi ve Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Hasan Coşkun, yaptığı açıklamada, serginin 10 Ocak'ta açılmasının ayrı anlam taşıdığını belirterek, gazetecilik mesleğinin haricinde sosyal dayanışma ve çevre bilincine dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Coşkun, Sapanca Gölü'nün baskı altında olduğunu dile getirerek, sergiyle farkındalık oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.