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Sakarya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü çocuk ağır yaralandı

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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü çocuk ağır yaralandı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü çocuk ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Selim Gedik Caddesi'nde K.S. idaresindeki 54 AIZ 563 plakalı otomobil ile A.E.Y'nin (12) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akciğerinde ve beyninde hasar bulunduğu öğrenilen A.E.Y. daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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