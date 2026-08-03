Sakarya'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki bisikletli ağır yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, otomobilin çarptığı 7 yaşındaki bisikletli ağır yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi 4058 Sokak'ta, S.E.Ç. (18) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, 7 yaşındaki bisikletli Y.A.K'ye çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Y.A.K. yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Y.A.K, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.A.K, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA