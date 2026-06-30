Sakarya'da trafik kazasında anne ile kızı öldü, baba yaralandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde otomobilin menfeze düşmesi sonucu anne ile kızı hayatını kaybetti, baba yaralandı.

Adapazarı-Karasu yolu Sinanoğlu Mahallesi mevkisinde H.G. (56) yönetimindeki 41 BG 448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze düştü.

Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan anne A.G. (53) ile kızı B.G. (30) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba H.G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anne ile kızının cenazeleri defnedilmek üzere Kocaeli'yi gönderildi.