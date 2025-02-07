Sakarya'da Otomobil Bariyere Çarptı: 2 Yaralı
Akyazı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-140 kara yolu Kuzuluk Ortamahalle mevkisinde Furkan S. idaresindeki 48 LA 714 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ile yanındaki Furkan S. ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel