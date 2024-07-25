Sakarya'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, çeşmebaşı mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda ormanlık alanın bazı bölgelerinde hasar meydana geldi.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çeşmebaşı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ormanlık alanın bazı bölümlerinde hasar oluştu.