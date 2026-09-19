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Sakarya'da operasyonda 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

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Sakarya'da operasyonda 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
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Sakarya'da Sokaklar Güvende operasyonunda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı; aramalarda kokain ve ruhsatsız tabanca da bulundu.

Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı, Erenler ve Sapanca ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.Ç. (26), E.A. (26), E.A. (22), K.T. (32), D.T. (31) ve O.M. (32) gözaltına alındı.

Aramalarda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 3,39 gram kokain, 557 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden A.Ç. ve D.T. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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