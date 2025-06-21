Sakarya'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

Sakarya'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı
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Sakarya'nın Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı. Sahil Güvenlik ekipleri bölgede devriye faaliyetlerine başladı.

SAKARYA'nın Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek bir gün süreyle kaymakamlıklar tarafından yasaklandı. Kararın ardından Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede devriye faaliyetlerine başladı. Denizdeki dalga boyunun artması ve rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle can kaybı ve boğulma riskine karşı önlem alındığı bildirildi. Vatandaşların uyarılara dikkat etmeleri ve yasak süresince denize girmemeleri önemle rica edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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