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Sakarya'da denize girişler yasaklandı

Sakarya'da denize girişler yasaklandı
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Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından denize girişler geçici olarak yasaklandı.

SAKARYA'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler, kaymakamlıklar tarafından yasaklandı.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere geçici süreyle yasak getirildi. İlçe kaymakamlıkları tarafından alınan karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar denize girişler kısıtlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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