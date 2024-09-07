Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda odunlukta hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hocaköy Mahallesi Akın Sokak'ta Mevlüt D'ye ait odunlukta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi sevk edildi.

İtfaiye erlerince ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında odunlukta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Karapürçek sakarya İtfaiye Güncel Yaşam

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Allah'tan kısa sürmüş! 4 kenti sallayan deprem kamerada

Allah'tan kısa sürmüş! 4 kenti sallayan deprem kamerada

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu! İşte o isimler
Kayıt parası için 'Şehir efsanesi' diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video

Kayıt parası için "Şehir efsanesi" diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Masterchef 7 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cengiz Han filmi nerede çekildi? Cengiz Han filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gönül Dağı 143. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 143. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! KIZILCIK ŞERBETİ YENİ FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 7 Eylül TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Az önce deprem mi oldu? 7 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Pazarcık'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Eylül Pazarcık'ta nerede deprem oldu?
title