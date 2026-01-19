Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Valilik, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bu tedbiri aldı.
Sakarya'da elverişsiz hava şartları sebebiyle motokuryelerin trafiğe çıkmasına yasak getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı.
Bu kapsamda bugün il genelinde motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel