Sakarya'da Metrobüs Hattı İçin Cadde Trafiği 5 Gün Kapatılacak

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi'nin tek yönünü 14-18 Haziran tarihleri arasında trafiğe kapatacağını duyurdu. Sürücülere alternatif güzergah olarak Kudüs Caddesi önerildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı projesi kapsamında Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi'nin tek yönünün 5 gün boyunca trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışma kapsamında çarşıdan donatım istikametine seyreden şeridin Gar Meydanı ve 1. Geçit arası bölümünün, 14 Haziran Cumartesi saat 08.00'dan itibaren 18 Haziran Çarşamba günü saat 23.59'a kadar trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, sürücülere alternatif güzergah olan Kudüs Caddesi'ni kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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